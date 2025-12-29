В яйце динозавра обнаружен сюрприз

Палеонтологи в Китае обнаружили яйцо динозавра возрастом 70 миллионов лет, но вместо останков эмбриона внутри их ждал сверкающий сюрприз — полость, выстланная кристаллами кальцита, превратившая окаменелость в естественную жеоду.

© mk.ru

В верхнемеловых отложениях формации Цишань на востоке Китая, возраст которых оценивается примерно в 70 миллионов лет, палеонтологи сделали удивительное открытие. Среди пород, более известных находками древних черепах, млекопитающих и птиц палеоценовой эпохи, было найдено окаменелое яйцо динозавра размером с грейпфрут.

Однако внутренность яйца преподнесла главный сюрприз: вместо ожидаемых костей эмбриона учёные обнаружили сверкающую полость, выстланную кристаллами кальцита. Таким образом, яйцо превратилось в природную жеоду — геологическое образование, где минералы кристаллизуются внутри полости.

По словам китайского палеонтолога Цин Хэ из Университета Аньхой, находка имеет двойную ценность, потому что она позволила идентифицировать ранее неизвестный вид окаменелых яиц, получивший название Shixingoolithus qianshanensis. Поскольку внутри не было эмбриона, а рядом — скелета родителя, невозможно точно сказать, какому виду динозавра оно принадлежало. Однако микроструктура скорлупы однозначно указывает на динозавра, а не на птицу или другую рептилию.

Поясним: процесс образования такой кристаллической жеоды внутри яйца требует особых условий. Сначала эмбрион должен был разложиться, оставив оболочку пустой. Затем через микропоры и трещины в скорлупу начали просачиваться грунтовые воды, богатые растворёнными минералами.

В течение миллионов лет минералы, в основном кальцит, откладывались на внутренних стенках, медленно наращивая сверкающие кристаллы. Эти кристаллы не просто украшение — они несут в себе информацию о химическом составе древних подземных вод и условиях, в которых происходило захоронение и окаменение.

Более того, подобные кристаллы, сформированные после захоронения, могут использоваться для прямого датирования самой окаменелости, что является передовой методикой в палеонтологии.