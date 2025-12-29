В ChatGPT появятся оплаченные рекламодателями ответы

Компания OpenAI продолжает разработку системы показа рекламы внутри чат-бота ChatGPT, рассматривая различные варианты интеграции оплаченных ответов в диалоги с пользователями. По данным издания The Information, речь идет о создании принципиально нового формата цифровой рекламы, а не о простом копировании моделей поисковых систем и соцсетей.

Уникальность подхода заключается в возможности использования истории чатов для максимально релевантного показа объявлений, соответствующих интересам конкретного пользователя.

«По мере того, как ChatGPT становится более способным и широко используемым, мы ищем способы продолжать предлагать больше интеллектуальных возможностей каждому. Как часть этого, мы изучаем, как может выглядеть реклама в нашем продукте», — сообщили в OpenAI.

В компании подчеркнули, что люди доверяют ChatGPT, и любой подход будет разработан с уважением к этому доверию.

Среди обсуждаемых вариантов внедрения — приоритизация спонсируемого контента в ответах чат-бота, добавление боковой панели с рекламой, соответствующей запросу, а также показ объявлений только в контексте обсуждения покупок или после клика по ссылке в результатах ChatGPT.

Эти планы развиваются, несмотря на недавнее объявление генеральным директором Сэмом Альтманом «Красного кода» для компании, связанного с усилением конкуренции со стороны Google Gemini.

Текущая бизнес-модель OpenAI опирается на платные подписки ChatGPT Plus, Pro и Business, API-доступ для разработчиков и корпоративные решения. Компания, основанная в 2015 году, до сих пор не вышла на прибыльность: при годовом доходе в $10 млрд операционные убытки к 2028 году могут достигнуть $74 млрд в год. При этом инвесторы продолжают финансирование, а в OpenAI прогнозируют, что к 2026 году не платящие пользователи будут приносить по $2 в год с человека, а к 2030 году — уже по $15.