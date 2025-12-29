Honor Magic8 Pro обогнал Pixel 10 Pro XL и iPhone 16 Pro Max по качеству фото

Смартфон Honor Magic8 Pro вошел в число лидеров глобального рейтинга DxOMark, набрав 164 балла за качество фотосъемки.

© Honor

Этот результат позволил устройству занять четвертую строчку в общем зачете, уступив только флагманам Vivo X200 Ultra (167 баллов), iPhone 17 Pro Max (168 баллов), Oppo Find X8 Pro (168 баллов) и Huawei Pura 80 Ultra (175 баллов).

Аппарат Honor оснащен трехмодульной камерой, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор формата 1/1,3 дюйма, сверхширокоугольный объектив с аналогичным разрешением и телефото-модуль на базе 200-мегапиксельного датчика размером 1/1,4 дюйма.

Эксперты высоко оценили точную целевую экспозицию и широкий динамический диапазон. Кроме того, Magic8 Pro похвалили за высокую детализацию, нейтральный баланс белого и низкий уровень шумов. Критики подверглись видеовозможности устройства: плавающая экспозиция во время записи, а также не всегда точная цветопередача и шумы в роликах, снятых в помещении.

Honor Magic 8 Pro был представлен на китайском рынке 15 октября 2025 года.