Samsung добавит Google Photos и Gemini Nano Banana в свои телевизоры

Компания Samsung объявила о планах внедрить поддержку Google Photos на своих телевизорах и смарт-мониторах. Обновление позволит пользователям просматривать фотографии и видеоролики, хранящиеся в облаке Google, прямо на больших экранах, сортируя их по моментам, людям и местам.

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

Функция станет доступна на новых моделях телевизоров Samsung с начала 2026 года. Позже, начиная с марта того же года, она появится и на некоторых более старых устройствах. Пользователи смогут открывать свои альбомы Google Photos и просматривать контент в формате, близком к кинотеатральному, без необходимости подключать дополнительные устройства. Интеграция будет поддерживаться Vision AI Companion (VAC), что позволит автоматически выделять фотографии и видео на экранах Daily+ и Daily Board в зависимости от контекста и времени дня. Это даст возможность показывать актуальные воспоминания на главном экране в доме.

Во второй половине 2026 года компания планирует добавить на телевизоры функции генерации и редактирования изображений на основе модели Google Gemini Nano Banana. С помощью этих инструментов пользователи смогут создавать изображения по шаблонам, изменять стиль существующих фотографий и превращать статичные снимки в короткие видеоролики. Кроме того, интеграция с Google Photos позволит показывать слайд-шоу с подборками фотографий по темам. Например, можно будет просматривать изображения с пляжей, походов, домашних животных, детей или конкретных городов.

Обновление будет распространяться через программное обеспечение телевизоров Samsung, без необходимости дополнительного оборудования. Новая интеграция призвана сделать просмотр облачного контента на телевизорах более удобным и наглядным, позволяя использовать большие экраны для воспоминаний и создания нового контента.