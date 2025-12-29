Ледяное образование в Гренландии оказалось оазисом жизни

Ученые обнаружили на дне океана к западу от Гренландии уникальное ледяное образование, из которого выходят пузырьки природного газа. Оно поддерживает богатую экосистему и может оказаться самым глубоким из всех известных выходов газовых гидратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

© Газета.Ru

Газогидратные отложения, получившие название курганы Фрейи, были выявлены во время арктической экспедиции Ocean Census Arctic Deep EXTREME24 под руководством исследователей Арктического университета Норвегии. На необычную активность указал мощный газовый факел в толще воды, после чего ученые направили дистанционно управляемый подводный аппарат для изучения дна.

На глубине около 3640 метров исследователи обнаружили обнаженные насыпи кристаллических газовых гидратов — замерзшей смеси метана и воды, устойчивой при высоком давлении и низких температурах. Оттуда в воду просачиваются метан и более тяжелые углеводороды. В месте выхода углеводородов, помимо образцов метана и сырой нефти, были собраны пробы осадка, «кишащего» разнообразной глубоководной жизнью.

Это открытие переписывает правила игры для понимания арктических глубоководных экосистем и углеродного цикла», — отметила соруководитель экспедиции Джулиана Паниери. По ее словам, курганы Фрейи сочетают геологическую активность и высокое биологическое разнообразие.

Экосистема включает трубчатых червей, улиток и ракообразных и по составу напоминает арктические гидротермальные источники. Анализ пород также указывает, что нефть и газы могли образоваться из растительного материала времен миоцена, когда Гренландия была покрыта лесами.

Ученые отмечают, что почти пятая часть мирового метана заключена в газовых гидратах, однако их роль в изменении климата и перспективы добычи до сих пор остаются предметом споров.