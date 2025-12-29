В Китае разработан ИИ для съемки кино

В КНР разработан искусственный интеллект для применения во всех этапах киносъемочного процесса. Репортаж из «китайского Голливуда» публикует «Синьхуа» в воскресенье.

Что делать режиссеру малобюджетной короткометражки, если он хочет снять масштабные батальные сцены? Массовка больше не нужна — ИИ может собрать для съемок целую армию.

С такой задачей недавно столкнулся специалист по постпродакшну Чжан Шиюй из компании Dongyang Gewuzhizhi Culture Media.

«Огромный скачок в развитии больших языковых моделей ИИ в этом году сделал процесс более гладким, точным и поразительно эффективным. То, что раньше занимало у меня долгие дни, ИИ может выдать за считанные минуты, причем с еще большей последовательностью и реалистичностью», — поделился Чжан.

Созданные ИИ спецэффекты высокого качества бесшовно интегрируются в процесс монтажа. Точное текстурирование объединяет виртуальные элементы с натурными съемками, обеспечивая реалистичный и внешне впечатляющий результат.

Чжан — не единственный в компании, кто использует ИИ для оптимизации производства короткометражных драм. «ИИ играет ключевую роль на каждом этапе постпродакшна», — заметил председатель компании Лу Цайцзянь.

ИИ в «китайском Голливуде»

Компания расположена в Хэндяньской всемирной киностудии, которую часто называют «китайским Голливудом» и где теперь сформирована прочная производственная цепочка. «В этом году мы уделили первоочередное внимание интеграции технологий с кино и телевидением, и это стало драйвером роста отрасли», — сообщила заместитель директора Центра по развитию культурной индустрии кино и телевидения Хэндяня Лу Пинпин.

Она привела пример: компания по технологическим услугам Dongyang Yuanying Technology Co. начала работу в Хэндяне в октябре и с тех пор приняла участие в производстве более 20 короткометражных драм.

По словам операционного директора Yuanying Линя Цзю, ИИ используется для создания масштабных сцен, работ в жанрах научной фантастики и фэнтези, а также для добавления спецэффектов к уже отснятому материалу.

Для таких компаний, как Yuanying, которые находятся в процессе разработки оригинального сериала, следующая задача — поиск и формирование успешных историй. И здесь нашлось применение ИИ.

Например, китайская медиакомпания Huace Group, базирующаяся в Ханчжоу, создала собственную ИИ-модель для аннотирования, оценки и создания сценариев. Обучающими данными для нее стали ресурсы Huace — 50 000 часов защищенных авторскими правами видеоматериалов, а также накопленные за 30 лет сценарии, отчеты об оценке и отраслевая статистика. Модель может проводить быструю предварительную оценку романов объемом до 1,2 миллиона слов. Задачи, которые раньше занимали у команды от 10 до 14 дней, ИИ выполняет всего за один-два часа.

«Модель помогает на начальных этапах эффективно выявлять подходящие проекты и вдохновляет создателей, оптимизируя сценарии», — отметил президент Huace Group Фу Биньсин.

Он добавил, что компания работает над повышением точности модели, которая достигла примерно 90%, и совершенствует инструмент, следуя отраслевым тенденциям и расширяя охват жанров.

Человека не заменить

«ИИ не предназначен для замены людей. Он изменил некоторые производственные процессы, но в краткосрочной перспективе ядром творчества по-прежнему остается человек, — подчеркнул Линь. — Важна способность использовать ИИ. Сценаристам по-прежнему необходимо контролировать визуальный язык и финальное представление каждого кадра». «Для новых режиссеров ИИ снижает барьеры для входа в отрасль. Они могут использовать инструменты ИИ, чтобы визуализировать свой творческий потенциал для инвесторов и потенциальных партнеров. Инновации лежат в основе кинопроизводства. Поручив рутинные вспомогательные задачи ИИ, люди могут по-настоящему сосредоточиться творческом процессе», — добавил Фу.

На фоне бума ИИ в кинематографе важно не утратить оптимальный баланс между технологиями и творчеством, убежден Линь.