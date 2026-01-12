Мантия фей: как волшебная мантия привела к скандалу при дворе короля Артура

История о мантии, наведшей много шума при дворе короле Артура — пожалуй, одна из самых скандальных в Средневековье. Портал medievalists.net рассказал о происхождении этого текста и том, почему он получил свою репутацию.

Как и многие артурианские тексты, история о магической мантии берет начало в Классическом Средневековье Франции. Фаблио (или басня) Le lai du cort mantel сохранена в четырех манускриптах начала XIII века, что служит доказательством популярности этой истории в прошлом. Даже больше — веком позже она стала частью скандинавской культуры; там название перевели как Mottuls saga, или «Сага о мантии».

История о волшебной мантии попала ко двору норвежского короля Хакона IV Старого в рамках культурного обмена между Норвегией и Францией; в список литературы вошли и другие истории о рыцарях. Правда, если цель обмена была в том, чтобы наделить королевских придворных Норвегии рыцарскими достоинствами и познакомить их с правилами придворной романтики, рассказ о мантии — едва ли самый подходящий труд. Тем не менее, «Сага о мантии» считается одним из самых ранних переведенных романов; может, даже первым.

Хотя скандинавский вариант текста очень верен французскому первоисточнику, переводчик добавил в текст довольно длинный пролог, который призван познакомить читателей с королем Артуром и его подвигами. Он поступил правильно: без фоновой информации о правителе можно и не понять, что «Сага о мантии» — пародия.

Так о чем же этот текст? История начинается примерно так же, как и практически все артурианские легенды. Однажды король Артур пригласил всех выдающихся рыцарей и королей к своему двору. На пиршестве была и королева со своими служанками, причем текст первоисточника отдельно подмечает, как много внимания она уделяла одежде.

Но внезапно ко двору, как раз в момент, когда гости уже проголодались, пожаловал незнакомец. К счастью для короля Артура, странник был прилично выглядевшим, образованным и учтивым — одним словом, именно тот сорт гостя, который рад принять любой дворянин. Но тут незнакомец удивил собравшихся шелковой мантией столь невероятной работы, что никто не мог понять, как именно ее соткали. Она принадлежала рукам женщины-эльфийки — не человека.

Восторгаясь мантией, ни один из присутствовавших не заметил подвох — швея вплела в мантию заклинание, которое раскрывало деяния каждой согрешившей женщины. Если грешница надевала ее, то мантия становилась либо слишком длинной, либо слишком короткой — так, чтобы обнажить все грехи.

Получив от ничего не подозревавшего Артура обещание, что он исполнит любое желание эльфийки, соткавшей мантию, странник предложил ее в дар королеве Гвиневере… Но мантия оказалась ей коротка. И теперь, когда незнакомец рассказал секрет заклинания, всем гостям королевского двора стало понятно, что она изменила своему королю.

Но Гвиневера не понимала, в чем дело. Заметив, что над ней издеваются, но не понимая, почему, она разозлилась и почувствовала стыд. Но Гвиневера была королевой, а потому рядом с ней всегда был кто-то, кто готов прийти на помощь. На этот раз таким человеком оказался паж Меон: он разрядил ситуацию, предложив примерить мантию одной из дев, раз королеве она коротка. Естественно, Гвиневера великодушно согласилась — она только рада была как можно скорее забыть об этом фиаско. Но, к несчастью, рядом с королевой оказалась возлюбленная Ариста, сына короля Артуса. Она надела мантию — и та сидела даже короче, чем на королеве.

Наконец, когда Гвиневере сказали, в чем секрет мантии, та решила отомстить за свой стыд всем присутствующим. Она предложила всем присутствовавших женщинам примерить мантию прилюдно. Сэр Кей, один из рыцарей Круглого стола и сенешаль короля Артура, предвкушал скандал, и, будучи уверенным в собственной возлюбленной, попросил ее примерить мантию. Но она была коротка и на ней — благородный рыцарь опозорился на весь королевский двор.

Ни одна из женщин среди гостей не смогла пройти проверку мантией, и постепенно гости начинали чувствовать себя неуютно. Мантия вскрывала истинную природу не только женщин, но и всего двора. Может ли быть двор короля Артура воплощением благодетели, если в нем нет ни единого рыцаря, способного сохранить верность своей возлюбленной? К тому же, там, где есть изменщицы, гарантированно есть и изменники.

В то же время, гости почувствовали некоторое облегчение: если все до единого виновны, то не виновен никто. Ни у кого нет моральной позиции в этой ситуации, поэтому никто не в силах осудить ближнего. Но странник, принесший мантию ко двору, был сильно разочарован. А вы уверены, что это все женщины? Если так, то мои поиски тщетны: если даже при дворе Артура нет ни одной верной девы, то у остального мира нет надежды.

Придворные все-таки смогли найти одну даму — приболевшую возлюбленную рыцаря Карадина. И она стала единственной, кому мантия подошла, к радости самого Карадина; любовь рыцаря не предала его. Гонец, пожаловавший с мантией, поспешил вернуться к своей хозяйке, а гости, собравшиеся при дворе, наконец сели за трапезу. И хотя король Артур был потрясен произошедшим, ему пришлось развлекать гостей как ни в чем не бывало.

А Карадин, когда гости начали расходиться, попросил у короля разрешения оставить свой пост. Он удалился со своей возлюбленной и мантией, позже вверив последнюю на хранение монастырю. Рыцарь словно понимал, что он и его женщина, будучи единственной верной парой, оказались чужаками в королевском дворе, полном обманщиков.