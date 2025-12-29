«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после встречи Трампа и Зеленского

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76 («Жужжалка», или «радио Судного дня») возобновила вещание после разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В эфир было передано зашифрованное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Радиостанция вещает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания, щелчков и крайне редких речевых сообщений, что сделало ее одним из самых загадочных объектов в эфире.

«Сообщение за сегодня 29.12.25 12:08 по мск НЖТИ 18594 ПЕРЕЛАЗ 7934 0570», — говорится в публикации.

В имении президента США Дональда Трампа днем в воскресенье, 28 декабря, прошли переговоры с Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили положения мирного плана, который Европа и Украина разработали в ответ на предложения США и России.

Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с «жужжалкой», посоветовав не воспринимать ее сообщения слишком серьезно. Там отметили, что действительно важная информация не передавалась бы в открытом доступе.