«Радиостанция Судного дня» ожила в преддверии Нового года

Радиостанция УВБ-76 передала загадочное сообщение в преддверии Нового года. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

© Lenta.ru

В 12:08 по московскому времени в эфире так называемой радиостанции Судного дня прозвучало слово «перелаз». Прежде шифровки с таким словом не передавались. Станция ожила впервые за 12 дней, в последний раз она передавала сообщение 17 декабря, тогда это было слово «татомари».

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.