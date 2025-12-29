ИИ формирует 51% ленты Google Discover и 33% YouTube Shorts

Google Discover перестает быть площадкой для издателей и все больше превращается в ИИ-экосистему, удерживающую пользователей внутри сервисов Google. По данным Marfeel, в США, Бразилии и Мексике уже 51% ленты Discover занимают ИИ-сводки, которые чаще всего ведут не на сайты СМИ, а на YouTube.

В США 77% таких обзоров по умолчанию открывают видео платформы, а в Бразилии и Мексике — 100%. В результате издатели получают упоминания без трафика, тогда как Discover из канала дистрибуции контента трансформируется в инструмент перераспределения внимания в пользу YouTube и продуктов Google.

Распространение ИИ-контента происходит постепенно и стратегически. По данным Marfeel, на первых позициях ленты его доля относительно невысока, однако после 20-й позиции ИИ-сводки занимают более 80% показов. Это ограничивает потенциал охвата для издателей, особенно в «длинном хвосте» Discover.

В результате Discover трансформируется из канала привлечения аудитории в механизм удержания внимания внутри сервисов Google. Главным бенефициаром изменений становится YouTube, что совпадает с ростом его рекламных доходов.

Исследование Kapwing демонстрирует похожие данные — 33% видеороликов в YouTube Shorts представляют собой контент, снижающий качество восприятия, а 21% — это сгенерированный искусственным интеллектом «мусор».

Компания протестировала 500 коротких видеороликов YouTube, показанных новому пользователю. Первые 16 видеороликов в тестовой ленте не были созданы ИИ и не содержали ненадлежащей тематики, однако последующие 484 выявили значительное преобладание сгенерированного материала. Так, 165 видео (33%) были отнесены к категории «развращающего контента» — бессмысленного, низкокачественного, призванного подорвать психическое или интеллектуальное состояние зрителя. Еще 104 видео (21%) представляли собой созданный с помощью ИИ низкокачественный контент.

Чтобы определить глобальные масштабы распространения контента, созданного с помощью ИИ, Kapwing проанализировала 100 самых популярных каналов YouTube. Результаты показывают, что платформа насыщена материалом, созданным ИИ и предназначенным в первую очередь для привлечения внимания, а не для предоставления реальной ценности.

Эти данные логично продолжают тренд, описанный ранее: алгоритмы контентных лент все активнее отдают приоритет не качеству и источнику, а удержанию внимания. Как и в Google Discover, где ИИ-сводки и YouTube вытесняют издателей, в YouTube Shorts искусственный интеллект усиливает распространение автоматически сгенерированного и низкокачественного контента, который проще масштабировать и монетизировать.

В результате алгоритмы ленты перестают быть инструментом улучшения пользовательского опыта и все чаще работают как ускоритель «контентного шума». Платформы выигрывают в показателях вовлеченности и доходах, но теряют ценность экосистемы: пользователи сталкиваются с деградацией качества, а бренды и издатели — с ростом рисков, снижением доверия и размыванием органического охвата.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия начнет расследование в отношении Google по подозрению в занижении позиций в результатах поиска новостных изданий, публикующих спонсируемый или рекламный контент.