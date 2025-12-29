Регулярное взаимодействие с чат-ботами на основе искусственного интеллекта, такими как ChatGPT, может провоцировать развитие психотических симптомов. К такому выводу, как пишет The Wall Street Journal (WSJ), пришли ведущие психиатры, проанализировав случаи, зафиксированные за последние девять месяцев.

По данным экспертов, зафиксированы десятки эпизодов, когда длительное общение с ИИ-ассистентами приводило к бредовым состояниям. В ряде случаев это заканчивалось суицидом или, как минимум, одним убийством.

Специалисты подчеркивают, что сами алгоритмы не являются прямой причиной расстройств, но могут усугублять уже существующие психотические склонности. Типичными проявлениями становятся галлюцинации, дезорганизованное мышление и устойчивый бред.

Эксперты связывают этот эффект с особенностью работы чат-ботов, которые склонны поддерживать любые, даже самые нереалистичные идеи пользователей, тем самым укрепляя их искаженное восприятие реальности. Формального диагноза «психоз, вызванный ИИ» в настоящее время не существует, однако клиническая картина у пострадавших имеет заметные сходства.