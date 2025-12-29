Asus опровергла слухи о запуске производства фирменной оперативной памяти

Компания Asus опровергла информацию о планах по выходу на рынок производства оперативной памяти DRAM. Ранее СМИ сообщали, что на фоне продолжающегося дефицита чипов памяти и роста цен на ноутбуки, смартфоны и другие устройства тайваньский производитель якобы рассматривает запуск собственного производства DRAM с началом выпуска не ранее 2026 года.

© Газета.Ru

В комментарии агентству Central News Agency (CNA) представители Asus заявили, что компания не планирует инвестировать в строительство фабрик по выпуску микросхем памяти. Вместо этого производитель намерен и дальше углублять сотрудничество с существующими поставщиками памяти, а также адаптировать продуктовые спецификации и оптимизировать жизненный цикл своих устройств с учетом текущей ситуации спроса и предложения на рынке.

Эксперты отмечают, что строительство завода по производству памяти требует как минимум двух лет до выхода на проектную мощность и не способно решить текущие проблемы с дефицитом. Кроме того, состояние рынка и уровень цен через два года остаются неопределенными, что делает такие инвестиции крайне рискованными. По мнению аналитиков, Asus с большей вероятностью сосредоточится на развитии своих ключевых компетенций.

Поводом для обсуждений стал материал издания Wccftech, опубликованный 25 декабря. В нем утверждалось, что при сохранении высоких цен и ограниченного предложения памяти Asus может начать выпуск DRAM для собственных нужд и развернуть производственную линию к концу второго квартала 2026 года.