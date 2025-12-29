Рыбак нашел в реке древнюю статую индуистской богини

В реке Джелам в районе Баримулла на севере Кашмира найдена древняя статуя богини Дурги. Находка передана археологам для тщательного изучения.

© Naukatv.ru

По данным полиции Джамму и Кашмира, древнее изваяние обнаружил местный рыбак Назир Ахмад Лату, житель деревни Шалтанг Зогьяр в Баримулле. Будучи человеком ответственным, 25 декабря он принес реликвию в полицейский участок Шерри.

Что стало с артефактом

В соответствии с установленной процедурой и указаниями Директората архивов, археологии и музеев Джамму и Кашмира статую официально передали археологическому отделу в Сринагаре. Сейчас скульптура проходит всестороннюю экспертизу, после чего будет зарегистрирована и взята под охрану. Исследование позволит раскрыть многие детали, связанные с древней индуистской статуей.

«Подобные открытия не только обогащают историческую летопись Кашмира, но и подчеркивают важность участия местных жителей в сохранении бесценного наследия региона», — отметили в полиции.

В полиции Джамму и Кашмира похвалили Лату и призвали граждан так же незамедлительно сообщать о подобных исторических находках.

Предыдущие находки в реке Джелам

В августе 2021 года в реке Джелам также была обнаружена каменная статуя Дурги, датируемая VIII веком н. э. Экспертиза подтвердила, что возраст изваяния составляет около 1200 лет. Его нашли рабочие, добывавшие песок. Композиция из черного камня размером около 15×20 см и изображает богиню сидящей на троне в окружении четырех слуг. Сейчас она находится в ведении Департамента архивов Джамму и Кашмира.

1200-летняя статуя Дурги — еще одно свидетельство богатой истории Индии, подчеркнул заместитель директора департамента Муштак Ахмад Бейг.