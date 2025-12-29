Полозья санок, стеклянный стакан с гравировкой и полихромный изразец с единорогом: какие находки обнаружили археологи в 2025 году

В Москве завершился археологический сезон 2025 года. Он стал рекордным по исследованным площадям археологических раскопок. Их площадь составила 50 тысяч квадратных метров.

© Департамент культурного наследия города Москвы

«Археологический сезон подошел к завершению, но специалисты продолжают точечно работать зимой в оборудованных «тепляках» и в реставрационных мастерских. В 2025 году археологи порадовали нас множеством интересных находок, каждая из которых представляет отдельную ценность как источник информации о жизни москвичей прошлого. Отдельное место занимает реставрация находок. Так, в этом году было отреставрировано свыше 5 тысяч артефактов. Все они будут переданы в столичные музеи. Всего же за последние 5 лет государственную часть Музейного Фонда РФ пополнило свыше 50 тысяч индивидуальных находок», - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, археологи работали на улицах Восточной, Дербеневской, Никольской, на Фрунзенской набережной, на территории музея-заповедника «Коломенское» и ряде переулков центра Москвы. Обнаружено больше 90 тысяч артефактов – от фрагментов керамики и металла до уникальных находок.

Одной из интересных зимних находок стали деревянные полозья небольших детских санок XIX-начала XX веков. Они были найдены в историческом районе Замоскворечье на улице Большая Ордынка. Деревянные изделия довольно редко сохраняются в культурном слое. Как правило, если деревянное изделие приходило в негодность, то его использовали как дрова. Вероятно, санки были заброшены хозяином и с годами были покрылись слоем земли.

В Старопанском переулке были найдены грузило и железный рыболовный крючок XVIII века. В древней Руси грузило традиционно изготавливали из белого камня или глины. А первые крючки изготавливались из верхних надклювных костей орлов, а также из костей, раковин, рогов и шипов растений.

По традиции была собрана большая коллекция печных изразцов, относящихся к разным векам. Изразцовые печи издавна были сердцем каждого дома, символом уюта и домашнего очага. Зачастую они были похожи на книгу сказок. Рассматривая каждый отдельный изразец можно было представить целую историю или сказание. Так, в Старопанском переулке был найден фрагмент лицевого красного изразца XVI века и фрагмент муравленого изразца подзора с изображением льва XVII века. Подзоры располагались в нижней части печи над ножками, что придавало архитектуре печи воздушность и легкость, как будто печь стоит на нескольких точках и оторвана от пола. Во 2-м Вражском переулке обнаружен фрагмент гладкого лицевого расписного изразца XVIII века. На нижнем левом углу изразца веден плащ господина, вероятно хозяина собаки, которая опустилась к его ногам.

На Садовнической улице найдены курительные трубки турецкого типа второй половины XVIII–начала XIX века. Этот период ознаменовался ростом популярности курения табака в России и Европе благодаря удешевлению сырья и связям с Турцией. На территории музея-заповедника «Коломенское» во время археологических исследований, проводимых в ходе работ по благоустройству найдена необычная чернолощеная курительная трубка конца XVIII–XIX века. Самое интересное – это рельефное изображение сельского пейзажа с одноэтажным домиком с трубой деревьями и мельницей на самой чаше. Подобное украшение курительной трубки встречается в Москве впервые.

Интерес представляет стеклянный стакан XVIII века, обнаруженный на Большой Ордынке. На стакане изображена гравировка императорской фамилии с инициалами «А» и «Е». Это монограмма внука Екатерины II будущего императора Александра I Павловича и его жены Елизаветы Алексеевны. Свадьба Александра и Елизаветы состоялась в сентябре 1793 года.

Во 2-м Вражском переулке археологами был обнаружен маленький чернолощеный сосуд –кубышка XVII века. Это керамический сосуд с широкими боками и узким горлом, который на Руси использовали для хранения денег и иных ценностей. Часто именно такие сосуды использовали для хранения монеток – чешуек. Кубышку закапывали в землю, чтобы обеспечить сохранность средств. Этот метод называли «земляным банком. При пожаре или ином каком бедствии всегда можно было быстро спасти свои сбережения.

Традиционно среди находок есть и игрушки. Среди них поливная расписная статуэтка XVIII века и белоглиняная поливная свистулька XVIII-XIX веков, найденные археологами во 2-м Вражском переулке, оловянный револьвер и оловянный всадник конца XIX-начала XX веков, обнаруженные на Восточной улице.

Особое место занимают артефакты, связанные с символом наступающего 2026 года – лошадью. В их числе изразец поясок полихромный с изображением единорога. Он обнаружен на улице Огородная слобода и относится к XVIII веку. Находка побывала в пожаре, сильно обгорела, пострадала полива, но рельефное изображение читается достаточно четко. Со времен Ивана Грозного в Москве встречается пара «лев и единорог». У этой пары очень много символических значений. Они могут изображаться вместе или по отдельности. Лев – один из древнейших символов царской власти, а единорог в средневековой европейской традиции олицетворял духовную чистоту. В Старопанском переулке найдена железная подкова XIX века. Подкова всегда считалась талисманом счастья и благополучия, для этого её подвешивали концами вверх, как некую чашу изобилия.