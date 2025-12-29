Bluetooth-наушники могут стать точкой входа для взлома смартфона

Bluetooth-наушники, которые мы привыкли считать безобидным аксессуаром, внезапно оказались потенциальной точкой входа для атак на смартфоны. Исследователи опубликовали отчёт, в котором описали сразу несколько критических уязвимостей в Bluetooth-чипах Airoha — именно они используются в миллионах TWS-наушников известных брендов, включая Sony, JBL, Marshall и Jabra.

Проблема кроется в проприетарном диагностическом протоколе RACE, который предназначен для заводской отладки устройств.

Как выяснилось, в серийных наушниках он остался активным и при этом не требует никакой аутентификации. Значит, любой человек в зоне действия Bluetooth может подключиться к гарнитуре незаметно для владельца.

Получив доступ к RACE, злоумышленник фактически получает расширенные права на устройстве. В отчёте утчерждается, что исследователи смогли читать и изменять содержимое памяти и флеш-хранилища наушников, а также получать информацию о воспроизводимом контенте.

Но куда серьёзнее тот факт, что из-за отсутствия полноценного процесса создания пары устройств атакующий может напрямую получить доступ к микрофону гарнитуры, что открывает возможности для скрытого прослушивания.

На этом риски не заканчиваются. Самый опасный сценарий исследователи назвали «Headphone Jacking». Эксплойт позволяет извлечь из памяти гарнитуры Bluetooth Link Key — криптографический ключ, который используется для доверенного соединения со смартфоном. С его помощью атакующий может выдать себя за «родные» наушники и подключиться напрямую к телефону жертвы.

В таком случае речь уже идёт не просто о взломе аксессуара. Получив доступ к смартфону, злоумышленник теоретически может активировать голосового ассистента, отправлять сообщения, принимать входящие звонки или получать аудиопоток без ведома владельца. Фактически телефон превращается в удалённое устройство для слежки.

Уязвимости получили идентификаторы CVE-2025-20700, CVE-2025-20701 и CVE-2025-20702. Исследователи подтвердили их наличие в ряде популярных моделей — от флагманских Sony WH-1000XM5 до наушников JBL и Marshall. При этом полный список затронутых устройств до сих пор неизвестен: чипы Airoha используются слишком широко, а экосистема Bluetooth-устройств остаётся сильно фрагментированной.

Напомним, летом мы писали о трёх уязвимостях в Bluetooth-чипах Airoha, которые используются в наушниках и колонках более десяти брендов — от Sony и Bose до Jabra и JBL. Проблема затрагивала 29 моделей: это и наушники, и беспроводные микрофоны, и колонки.