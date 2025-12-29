Названы худшие производители смартфонов

Редакция портала Android Authority назвала худших производителей смартфонов в 2025 году. Материал опубликован на сайте издания.

© Lenta.ru

Специалисты распределили места в рейтинге относительно влияний производителей Android-смартфонов на рынок. Худшей компанией, выпускающей телефоны, они назвали HMD Global. Это связано с тем, что фирма ушла со многих рынков и сократила поддержку ряда устройств. Ниже расположилась Realme — из-за отсутствия примечательных релизов, за ней — Sony. Японскую компанию раскритиковали за выпуск дорогих смартфонов, которые уступают по техническим характеристикам моделям конкурентов.

Лучшим производителям смартфонов в 2025 году журналисты решили не выбирать никого.

«Конечно, мы не ожидаем совершенства от каждого бренда смартфонов, но ни у одного из них не было по-настоящему удачного года», — отметили авторы.

Однако в рейтинг производителей устройств, которые удачно завершили год, добавили Samsung, OnePlus, Google, Oppo и Xiaomi.

В заключении специалисты портала назвали 2025-м хорошим годом для рынка Android-смартфонов. Они заметили, что в уходящем году появился мощный процессор Snapdragon 8 Elite, производители начали внедрять магнитную зарядку, а телефоны с кремний-углеродными аккумуляторами высокой емкости стали массовыми.

В конце декабря Apple назвала оптимальный срок для обновления iPhone. Судя по рекламе бренда, менять смартфон нужно раз в три года.