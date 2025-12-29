Ученый сделал новое неожиданное открытие о комете-НЛО 3I/ATLAS

Американский геолог Стефан Бернс сообщил о наблюдении пространственной синхронизации между межзвездным объектом 3I/ATLAS и активной областью на Солнце. Об этом он написал в своем канале в социальной сети X, на что обратило внимание издание aif.ru.

По словам Бернса, с 27 декабря текущее положение объекта 3I/ATLAS примерно на 40 градусов западнее линии Солнце-Земля. Ученый отметил, что объект находится почти точно в плоскости эклиптики, как и группа солнечных пятен под номером 4321, располагаясь немного южнее.

Эта группа пятен начала активно расти, начав с положения, выровненного с Землей, а продолжив, будучи выровненной с 3I/ATLAS, добавил исследователь. Он также указал, что группа солнечных пятен 4321 продолжает увеличиваться в размерах и усложнять свою структуру, оставаясь компактной.

Ученые получили новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

Напомним, что межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен в начале июля 2025 года. Его сближение с Землей произошло 19 декабря, после чего он продолжил движение в направлении системы Юпитера. Ранее гарвардский астрофизик Ави Леб высказывал гипотезу об искусственном происхождении объекта из-за его нестандартной траектории, однако научное сообщество продолжает его изучение.