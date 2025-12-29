Названы самые популярные новогодние подарки из электроники в России

«М.Видео» подвело итоги декабрьских продаж и выделило категории электроники, которые чаще всего выбирали в качестве новогодних подарков. Основной спрос пришёлся на смартфоны, носимые устройства, планшеты и кухонную технику.

Эти категории сформировали большую часть праздничных покупок как в онлайн-канале, так и в рознице.

Смартфоны

В количественном выражении чаще всего покупали доступные смартфоны с большим объемом памяти. В топ вошли модели Redmi 15C с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, Redmi A5 в версиях 3/64 ГБ и 4/128 ГБ, а также Huawei nova Y73 с 8/256 ГБ и 8/128 ГБ.

По выручке лидерами стали гаджеты Apple. Самые популярные модели: iPhone 16 и iPhone 17 с 256 ГБ памяти, а также iPhone 13 на 128 ГБ. Кроме них, в топ попали Samsung Galaxy S25 FE, Samsung Galaxy S25 Ultra и Huawei Pura 80.

Смарт-часы и фитнес-браслеты

В сегменте носимых устройств высокий спрос пришёлся на Huawei Watch Fit 4, Huawei Band 10, модели линейки Huawei Watch GT и детские часы Huawei Watch Kids 4 Pro.

Планшеты

Среди планшетов покупатели отдавали предпочтение устройствам Huawei. Наиболее популярными стали планшет MatePad SE 11 LTE и модель MatePad 11.5. Чаще всего выбирали устройства с диагональю от 11 до 11,5 дюйма.

Аэрогрили

В категории малой бытовой техники заметный рост показали аэрогрили. В декабре чаще всего покупали Tefal EY145810 и EY505D15, а также модели брендов Haier и Carrera.