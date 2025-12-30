Ученые прокомментировали выход на орбиту двух белорусских спутников

Дуэт белорусских орбитальных аппаратов, получив паспортные данные NANBSat‑1 и NANBSat‑2, успешно выведены 30 декабря на орбиту с космодрома Восточный, сообщают новостные порталы.

Кстати, на стартовой площадке находились и создатели космических объектов, информирует БЕЛТА. А в НАН Беларуси подчеркнули, что эти национальные разработки созданы по государственной программе "Наукоемкие технологии и техника".

Оба спутника уже через час после старта отделились от разгонного блока и вышли на низкую околоземную орбиту на высоте около пятисот километров. Срок их работы рассчитан на пять лет, а технологии позволят весь этот период проводить стереометрическую и объемную съемку поверхности Земли.

Известно также, что данные будут использоваться для создания базы 3D-изображений планеты и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

"С аппаратами установлена устойчивая связь, получена телеметрия", - сообщил заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности Академии наук Иван Буча, добавив, что в настоящее время аппараты взяты на управление.

По его словам, созданная на базе аппарата NANBSat-1 система радиометрического контроля космического пространства будет совершенствоваться в рамках следующей программы, "которая будет работать с 2026 по 2030 год".

Уже проведены, пояснил ученый, переговоры с руководителем "Роскосмоса", на которых обсуждены текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества.

А второй космический аппарат - NANBSat-2 считается более сложным по своему функционалу. Там установлены три камеры. Одна видимого диапазона и две - инфракрасного. Строится трехмерная модель ионосферы. В дальнейшем в такой информации заинтересованы белорусские энергетики. В частности, на БелАЭС и БЖД, рассказал директор предприятия "Геоинформационные системы" НАН Сергей Золотой.