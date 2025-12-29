Создан материал, превращающийся в любую форму одним движением

Учёные из MIT разработали необычный материал, он может превращаться из плоской поверхности почти в любую трёхмерную форму — достаточно потянуть за одну нить, пишут исследователи.

Материал выглядит как обычная плоская сетка из одинаковых элементов. Но стоит потянуть за тонкую нить, прикреплённую сбоку, и конструкция начинает складываться в заранее заданную объёмную форму. Это может быть медицинское устройство, предмет мебели, элемент робота или конструкция для будущих космических баз.

Ключ к технологии — специальный компьютерный алгоритм. Пользователь задаёт нужную 3D-форму, а программа автоматически переводит её в плоский шаблон и рассчитывает путь нити.

Исследователи уже создали несколько реальных объектов, включая медицинские фиксаторы и даже стул в натуральную величину. Стул был сделан из фанеры, вырезанной лазером, и оказался достаточно прочным, чтобы на нём можно было сидеть.

Авторы признают, что для очень больших конструкций, например зданий, ещё предстоит решить «инженерные сложности».