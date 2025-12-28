Глава «Роскосмоса» назвал повод для гордости россиян в 2025 году

Сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли России могут гордиться тем, что в 2025 году продолжилась серия безаварийных космических пусков, сообщил ТАСС глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Чиновник поздравил специалистов, команду космодрома Восточный и граждан РФ с успешным запуском 28 декабря.

"Мы можем гордиться, что очередной год прошел безаварийно. Сегодня на орбиту были выведены 52 космических аппарата", - сказал он.

Баканов уточнил, что среди них есть аппараты России, а также студенческие, которые представляют учебные заведения Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. Глава госкорпорации поздравил всех в наступающим новым годом и пожелал успешного космического 2026-го года.

До этого ракета "Союз-2.1Б" с разгонным блоком "Фрегат" со спутниками "Аист-2Т" N1 и N2 и другими аппаратами стартовала с Восточного. Примерно через девять минут после пуска головная часть отделилась от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой были космические аппараты "Аист-2Т" N1 и N2. Их вывели на орбиту в течение часа после старта.