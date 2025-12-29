Samsung анонсировала новые беспроводные колонки

Samsung анонсировала две новые беспроводные колонки — Music Studio 5 и Music Studio 7. Их дизайн выполнен в минималистичном стиле. Компания хочет, чтобы устройство легко сочеталось с обстановкой в комнате.

© Samsung

Более доступная модель, Music Studio 5, оснащена динамиками для чистого звука и специальной технологией AI Dynamic Bass Control. Она улучшает басы, не искажая их. Управлять колонкой можно голосом или через Bluetooth. Можно также транслировать музыку по Wi-Fi.

© Samsung

Music Studio 7 — модель для «более полного погружения в звук». Она создаёт эффект объёмного звучания.

Вся новая аудиотехника (не только эта) будет полноценно представлена на выставке CES 2026.