Раскрыты характеристики планшета Oppo Pad 5

Планшет Oppo Pad 5 был замечен на сайте Flipkart на странице серии смартфонов Reno 15. Полной страницы товара на Flipkart пока нет, но уже известны основные характеристики.

© Oppo

Oppo Pad 5 будет доступен в чёрном и розовом цветах, а в комплект войдёт белый стилус. Планшет получит большой 12,1-дюймовый экран с разрешением 2,8K и аккумулятор ёмкостью 10 050 мА·ч. Ранее также была информация, что версия с Wi-Fi будет оснащена 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.

Flipkart — магазин индийский, и этот Oppo Pad 5 отличается от одноимённой модели, ранее представленной в Китае. Для индийского рынка Oppo использует переименованный Oppo Pad Air 5, который сам по себе является переименованной версией OnePlus Pad Go 2. Таким образом, индийские покупатели фактически получат планшет OnePlus под брендом Oppo.

Ожидается, что устройство будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7300, поддерживать быструю зарядку 33 Вт и иметь экран с защитой для глаз.