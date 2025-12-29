Lenovo представила недорогой пауэрбанк с экраном и встроенным кабелем

Lenovo выпустила в Китае внешний аккумулятор ThinkPlus с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 190 Вт. Пауэрбанк получил ёмкость 20 000 мА·ч. Он доступен в чёрном и белом цветах и может одновременно заряжать до трёх устройств. Для этого предусмотрены порт USB-C, порт USB-A и встроенный кабель USB-C.

USB-C порт и встроенный кабель могут выдавать мощность до 140 Вт каждый, а USB-A — до 30 Вт. Если использовать два разъёма USB-C одновременно, общая мощность достигает 190 Вт. При подключении всех трёх устройств суммарная мощность составляет до 145 Вт.

Сам пауэрбанк также поддерживает быструю зарядку и может заряжаться с мощностью до 100 Вт.

Одной из особенностей стал встроенный экран. На нём отображается уровень заряда, мощность на каждом разъёме и температура устройства.

Цена ThinkPlus в Китае составляет 259 юаней (около 37 долларов). Информации о продаже за пределами Китая пока нет.