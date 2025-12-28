Два космических аппарата «Аист-2Т» успешно выведены на заданную орбиту

Два новых спутника дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на расчетную орбиту. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный прошел в штатном режиме, передает «Интерфакс».

Аппараты «Аист-2Т» №1 и №2 будут работать в паре, что позволит повысить точность получаемых данных. Их срок активного существования составляет не менее пяти лет. Основной задачей спутников является стереоскопическая (объемная) съемка поверхности Земли, которая будет использоваться для создания базы 3D-изображений, мониторинга чрезвычайных ситуаций, картографирования и решения других прикладных задач.

Параллельно разгонный блок «Фрегат» продолжает выполнять программу полета, выводя на целевые орбиты 50 малых космических аппаратов российской и иностранной полезной нагрузки. Напомним, что фрагменты отделяющейся части ракеты-носителя, согласно плану, приземлились в Вилюйском районе Якутии, где их падение было зафиксировано спасателями и экологами. Запуск стал завершающим в 2025 году для российской космической программы.