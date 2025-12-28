Россия выводит на орбиту более 50 спутников

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный. Она выведет на орбиту более 50 спутников, включая аппараты дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т», сообщает «Роскосмос».

Ракета «Союз-2.1б» со спутниками стартовала с космодрома Восточный в воскресенье днем (мск).

«Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит космические аппараты на заданные орбиты», — говорится в сообщении космического агентства.

На орбиту планируется вывести спутники «Аист-2Т», которые будут вести стереоскопическую съемку планеты и создавать ее объёмную модель.

Также ракета несет аппараты МГТУ им. Баумана, МАИ, ДВФУ, АмГУ и первый опытный спутник для интернета вещей «Марафон IoT».