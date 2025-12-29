Apple планировала выпустить AirPods в ярких цветах

Компания Apple тестировала дизайн наушников AirPods первого поколения с яркими кейсами для зарядки, выполненными в стиле iPhone 5c. Об этом, как пишет MacRumors, свидетельствуют изображения прототипов, опубликованные инсайдером и коллекционером прототипов под ником Kosutami.

© Соцсети

На снимках представлены первые AirPods в кейсах розового и желтого цветов. При этом внутренняя часть футляра, как и сами наушники, оставались классического белого оттенка. Расцветка напоминала варианты, предлагавшиеся для модели iPhone 5c, которая выпускалась в синем, зеленом, розовом, желтом и белом цветах.

По данным инсайдера, Apple разработала пять различных цветовых решений для AirPods, чтобы приблизить их к палитре iPhone 7, но в итоге отказалась от этой идеи. Компания никогда не выпускала обычные AirPods в цветах, кроме белого. Исключением остаются только наушники AirPods Max.

Kosutami не первый раз рассекречивает разработки, от которых Apple отказалась в ходе создания. В частности, до этого он публиковал изображения различных прототипов Vision Pro, ранние версии аксессуаров MagSafe и коврик для зарядки AirPower.