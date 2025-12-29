Motorola намекнула на улучшенные возможности Moto X70 Air Pro

Motorola намекает на более продвинутую версию Edge 70 — Moto X70 Air Pro. На мировом рынке модель, как пишут СМИ, выйдет под названием Edge 70 Pro.

© Motorola

Motorola опубликовала официальный тизер, в котором говорится, что новинка будет «ещё более Pro» и получит расширенные функции на базе ИИ. Подробностей пока немного.

Предполагается, что Moto X70 Air Pro — это устройство с кодовым номером XT2603−1, ранее замеченное в китайской базе сертификации. Согласно данным, смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.

© Motorola

По слухам, он будет работать на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 5.

В ближайшее время Motorola, вероятно, раскроет больше подробностей.