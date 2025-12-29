Глава NASA заявил о намерении построить американскую базу на Луне

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман в воскресенье, 28 декабря, объявил о намерении построить базу США на Луне.

— Мы собираемся построить базу на Луне, — написал миллиардер на своей странице в соцсети X.

31 октября исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи опроверг заявление американской актрисы Ким Кардашьян о том, что астронавты США никогда не высаживались на Луну. Он заявил, что американцы побывали на спутнике Земли шесть раз. По его словам, программа «Артемида» возвращается под руководством президента США Дональда Трампа.

12 сентября после анализа крупных «леопардовых пятен» на поверхности Марса и более мелких образований, внешне схожих с маковыми зернами, ученые из NASA заявили, что единственным объяснением их наличия на планете является возможная биологическая активность.

11 декабря NASA сообщило, что потеряло связь с космическим аппаратом MAVEN, который находился на орбите Марса с 2013 года. Специалисты потеряли сигнал 6 декабря — тогда космический аппарат вышел из-за Марса.