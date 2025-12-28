Apple разрешили вернуть измерение уровня кислорода в крови в часы

Компании Apple разрешили продолжать импорт и продажу умных часов с функцией измерения уровня кислорода в крови (пульсоксиметрии) на территории США. Такое решение вынесла федеральный судья Ана Рейес, отклонив ходатайство медицинской технологической компании Masimo о введении временного запрета. Об этом сообщает издание Seeking Alpha (SA).

© Apple

Судебный спор касается патентов Masimo на технологию световой пульсоксиметрии, которые, по утверждению компании, были нарушены в моделях Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Ранее, в октябре 2023 года, Международная торговая комиссия США издала ограничительный ордер для защиты интеллектуальной собственности Masimo.

В ответ Apple выпустила обновление программного обеспечения, которое изменило работу спорной функции. После его установки данные с датчика насыщения крови кислородом стали обрабатываться не на часах, а на смартфоне iPhone, с которым они сопряжены. В компании заявили, что это изменение было одобрено Таможенной службой США.

Однако Masimo не согласна с тем, что подобная модернизация полностью устраняет патентные нарушения. Компания указывает на то, что решение таможенной службы было принято без ее уведомления и возможности участвовать в процессе. Для дальнейшего изучения спора Международная торговая комиссия США (FTC) инициировала отдельное разбирательство.