Под рисовыми полями Вьетнама обнаружены артефакты

В провинции Хатинь, что в центральном Вьетнаме, археологи сделали значимое открытие в коммуне Сон Ким 2, расположенной в горной местности у границы. Под рисовыми полями был найден богатый комплекс старинных артефактов.

Область Ланг Че стала местом находок после того, как местные жители сообщили о странных предметах, появлявшихся на поверхности почвы в процессе сельскохозяйственных работ. Исследования дают основания полагать, что в западной части Хатиня на протяжении тысячелетий непрерывно жили люди, благодаря пересечению торговых путей, развитию земледелия в горах и культурному обмену.

Раскопки, проведённые сотрудниками музея Хатинь, позволили обнаружить предметы, относящиеся к доисторическому, раннеисторическому и феодальному периодам. Первыми находками стали бронзовые колокола, каменные долота, керамические сосуды, железные мечи и кинжалы, которые относятся к разным эпохам и использовались в различных сферах жизни. Позднее были найдены каменные топоры и ступки, жернова, железные и бронзовые инструменты, черепки обычной керамической посуды и ценные керамические изделия эпохи династии Чан (1225–1400), важного этапа в истории средневекового Дайвьета.

Археологи отмечают, что большая часть артефактов сосредоточена на площади около одного гектара террасированных полей. Вероятно, здесь располагались поселение и небольшая производственная зона древнего горного сообщества. Около руин святилища Сон Тхан, заброшенного места почитания предков и сил природы, найдены сотни обломков грубой глиняной и селадоновой посуды. Сочетание производственных и культовых объектов свидетельствует, что в этом месте осуществлялась хозяйственная деятельность и существовали ранние народные верования, связанные с окружающими лесами и горами.

По мнению экспертов, находки в Ланг Че позволяют лучше понять историю западной границы Хатиня, расположенной на восточных склонах горного хребта Чыонгшон и связанной с дорогами, соединявшими север и центр Вьетнама с Лаосом. Каменные орудия говорят о древних моделях расселения, а более поздние металлические изделия и керамика указывают на технологические и общественные изменения. Музей Хатинь получил возможность проводить дальнейшие раскопки, разрабатывать меры по сохранению объекта и привлекать местное население к защите культурного наследия.