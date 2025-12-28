Nemix начала продавать оперативную память за 5,5 млн рублей

Американская компания Nemix, специализирующаяся на поставках серверной памяти и накопителей для корпоративного сектора и госструктур, представила комплект оперативной памяти DDR5 совокупным объемом 4 Тб за $70 800 (около 5,5 млн руб.). Об этом сообщает TechPowerUp.

Набор включает 16 модулей ECC RDIMM по 256 Гб каждый. Память работает на частоте 6400 МТ/с с задержкой CL52 и напряжением 1,1 В, что соответствует современным стандартам энергоэффективности для серверных платформ.

Стоимость комплекта составляет $70 800, или около $17,3 за Гб. Это почти вдвое дороже потребительской DRAM, средняя цена которой сегодня держится на уровне около $10 за Гб. Разница обусловлена не только дефицитом чипов памяти, но и архитектурными особенностями решения.

В отличие от стандартных DDR5-модулей, где коррекция ошибок реализована исключительно на уровне чипа (on-die ECC), модули Nemix используют внешнюю систему коррекции ошибок (off-die ECC). Она основана на дополнительных микросхемах и обеспечивает защиту данных на уровне всего модуля, что критически важно для серверов, работающих 24/7.

Несмотря на высокую цену, подобные комплекты остаются востребованными среди крупных заказчиков. Как правило, корпоративные клиенты приобретают их крупными партиями и получают значительные скидки. Кроме того, на фоне глобального дефицита DRAM такие решения становятся стратегически важными для развертывания вычислительной инфраструктуры.