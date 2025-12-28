В США опасаются ухода детей от реального общения к ИИ

В США все большее число подростков охотнее общаются с чат-ботами с искусственным интеллектом, чем с реальными людьми.

К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета и детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне.

При этом отмечается, что активные пользователи ChatGPT с ИИ, как правило, чувствуют себя более одинокими и тратят меньше времени на общение со сверстниками.

В Массачусетском технологическом институте подтвердили этот вывод на основании исследования с участием около 1 тысячи человек, проводившегося в течение четырех недель.

Пользователи ChatGPT чаще всего сообщали о более высоком уровне одиночества и эмоциональной зависимости. Некоторые дети чувствовал привязанность к чат-боту и глубоко доверяли ему.

Ученые посоветовали врачам и специалистам в области психического здоровья начать расспрашивать пациентов об использовании ими чат-ботов. Они также призвали к срочному исследованию рисков, связанных с взаимоотношениями человека и искусственного интеллекта. Кроме того, предлагается разрабатывать методы лечения нездоровой зависимости от социальных сетей, сообщает портал rttnews.com.