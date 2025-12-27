Дефицит памяти грозит задержками выпуска ноутбуков и смартфонов

Из-за глобального дефицита чипов памяти производители вынуждены либо повышать цены, либо перекладывать часть затрат на покупателей — вплоть до возвращения модулей оперативной памяти на 8 Гб в устройства флагманского уровня. Причем текущая ситуация является лишь началом более масштабных изменений, сообщает южнокорейское издание Chosun Biz.

По данным журналистов, нехватка DRAM в ближайшее время может привести к задержкам вывода новых продуктов на рынок. В зоне риска находятся прежде всего ноутбуки и мобильные устройства. По данным источников издания, крупные производители, включая HP и Lenovo, уже заключили предварительные соглашения с поставщиками памяти, пытаясь гарантировать себе поставки в преддверии следующего продуктового цикла.

Несмотря на эти меры, аналитики предупреждают: дисбаланс между спросом и предложением сохраняется, а объемы производства не успевают за ростом потребностей рынка. В качестве наиболее вероятных сценариев называются дальнейший рост цен — до 30% в премиальном сегменте — либо сокращение числа флагманских моделей. При этом в среднем по отрасли стоимость памяти уже увеличилась примерно на 9%.

Ожидается, что реальное влияние дефицита станет особенно заметно в начале следующего года. Именно тогда, на выставке CES 2026, производители традиционно представляют новые линейки устройств, и рынок сможет оценить масштаб задержек и пересмотра ценовой политики.