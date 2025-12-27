Напоминающий iPhone смартфон Honor получит самую большую батарею в классе

Honor готовит к выпуску смартфон Power 2, который получит аккумулятор рекордной для своего класса емкости 10 080 мАч и дизайн в стиле iPhone. Об этом на своей странице в китайской соцсети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

© Weibo

По данным инсайдера, Honor Power 2 оснастят 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит. За производительность смартфона будет отвечать субфлагманский чипсет MediaTek Dimensity 8500 Elite.

Смартфону также приписывают 16-мегапиксельную фронтальную камеру, основную камеру с разрешением 50 Мп, дополнительный модуль на 5 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Корпус смартфона выполнен с использованием металлической рамки, а масса устройства составит 216 граммов.

Кроме того, инсайдер опубликовал изображения Honor Power 2 в трех цветах. Дизайн блока камер визуально напоминает iPhone 17 Pro Max, а дополнительное сходство с флагманом Apple придает версия в оранжевом цвете.

Точная дата презентации Honor Power 2 и стоимость смартфона пока не раскрывается.