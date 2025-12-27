На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Майк Габриелян

Самая сильная с 8 декабря вспышка зарегистрирована на Солнце. Пик «вспышечной активности» может прийтись на новогодние каникулы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На Солнце зафиксирована мощная вспышка
© https://xras.ru/

На восточном краю Солнца сегодня зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1. Максимальное излучение наблюдалось около 5 утра по Москве. Мощность события составила около 50 % от порога высшего балла X.

«Событие является самым мощным с 8 декабря, когда на Солнце произошла последняя на текущий момент вспышка высшего уровня X1.1<...> Пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники», — говорится в сообщении астрофизиков.

Вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно в Новый год пока невысока. Активные области значительно удалены от линии «Солнце — Земля».

Накануне ученые объяснили, почему солнечная активность усилится в ближайшие дни.