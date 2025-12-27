На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Самая сильная с 8 декабря вспышка зарегистрирована на Солнце. Пик «вспышечной активности» может прийтись на новогодние каникулы. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На восточном краю Солнца сегодня зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1. Максимальное излучение наблюдалось около 5 утра по Москве. Мощность события составила около 50 % от порога высшего балла X.

«Событие является самым мощным с 8 декабря, когда на Солнце произошла последняя на текущий момент вспышка высшего уровня X1.1<...> Пик ожидающейся вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники», — говорится в сообщении астрофизиков.

Вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно в Новый год пока невысока. Активные области значительно удалены от линии «Солнце — Земля».

Накануне ученые объяснили, почему солнечная активность усилится в ближайшие дни.