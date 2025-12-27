Убит готовившийся к революции в энергетическом секторе ученый

Ученый португальского происхождения из Массачусетского технологического института, который собирался перевернуть индустрию использования ископаемого топлива, был убит недавно в США.

© википедия

Как утверждается в публикации британского издания Daily Mail, убитый недавно профессор Массачусетского технологического института был на грани революционного изменения энергетического сектора и использования ископаемого топлива в том виде, в каком мы его знаем. Как пишет Daily Mail, 47-летний Нуну Лоурейру был застрелен 16 декабря в своем доме в пригороде Бостона Бруклине.

Власти полагают, что тот же предполагаемый стрелок Клаудио Невеш Валенте, который устроил массовую стрельбу в Университете Брауна, возможно, убил и Лоурейру, но расследование все еще продолжается.

До своей смерти Лоурейру возглавлял усилия Массачусетского технологического института по революционизированию производства энергии, создав принципиально новый экологически чистый источник энергии, который требует лишь малой доли ископаемого топлива, используемого современными машинами и транспортными средствами.

Исследования его команды в Центре плазменных исследований и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института (PSFC) были сосредоточены на физике плазмы, изучении сверхгорячих ионизированных газов и способов их применения для получения термоядерной энергии - перспективного экологически чистого источника энергии, отмечается в статье Daily Mail.

Термоядерный синтез обеспечивает то, что ученые называют "базовым электричеством", - стабильную подачу энергии в режиме 24/7, используя небольшое количество топлива без загрязнения воздуха и выбросов, способствующих потеплению климата, в отличие от ископаемого топлива, производящего углекислый газ, говорится в публикации.

Прорыв в этой области может подорвать топливную отрасль стоимостью в триллион долларов за счет снижения спроса на нефть, газ и уголь, особенно для производства электроэнергии и транспортировки, констатирует Daily Mail. Пользователи с высокими потребностями, такие как центры обработки данных, также могут перейти на термоядерный синтез для получения надежной и экологически чистой энергии.

"Это очень передовая технология, и какая бы страна ни освоила ее первой, у нее будет невероятное преимущество", - говорил Лоурейру еще 8 декабря.

Власти связали Невеша Валенте, подозреваемого в стрельбе в Университете Брауна, в результате которой 13 декабря погибли два студента и девять человек получили ранения, с убийством Лоурейру после сопоставления записей камер наблюдения с обоих мест преступления, на которых видно, что стрелок был одет в одинаковую одежду.

Эта связь оказалась еще более укреплена данными считывателя номерных знаков и видеозаписью из агентства по прокату автомобилей, на которой был зафиксирован серый "Ниссан Сентра" Валенте с флоридскими номерами, на котором он предположительно ездил между обоими местами преступления.

Лоурейру уже был уважаемым физиком из Португалии, когда в 2016 году поступил на работу в Массачусетский технологический институт, и к 2021 году быстро стал штатным профессором, отмечает Daily Mail. В прошлом году он стал директором Центра плазменных исследований и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института, одной из крупнейших лабораторий университета, в которой работают более 250 штатных исследователей.

Лоурейру специализировался на теоретической физике, то есть он использовал математику и компьютерное моделирование, чтобы выяснить, как ведет себя плазма в экстремальных условиях.

Плазма - это четвертое состояние вещества, отличное от твердых тел, жидкостей и газов, где нагрев настолько интенсивен, что атомы теряют свои электроны и образуют смесь положительно заряженных ионов и свободных электронов - важнейший компонент термоядерной технологии, поясняет Daily Mail. Чистый источник энергии, по сути, имитирует энергию солнца на Земле, соединяя более легкие атомы, такие как водород, чтобы "сплавить" и образовать более тяжелые атомы, такие как гелий, в процессе, который высвобождает огромное количество энергии.

Лоурейру и его команда работали с компанией Commonwealth Fusion Systems над созданием SPARC, компактного термоядерного реактора в Массачусетсе, предназначенного для получения энергии за счет слияния атомов, эксплуатация которого, как ожидается, начнется в 2026 году. Они также руководили новыми проектами, такими как открытие специальной лаборатории для быстрого тестирования и разработки прочных материалов, способных выдерживать экстремальные температуры и радиацию внутри будущих термоядерных реакторов, что поможет сделать чистую термоядерную энергию практичной и безопасной.

Ранее Массачусетский технологический институт отмечал, что в разработку коммерческих термоядерных реакторов уже инвестировано более 8 миллиардов долларов, которые в один прекрасный день могут бросить вызов индустрии ископаемого топлива в борьбе за доминирующее положение.

"Если бы вы вошли в комнату ученых, занимающихся термоядерным синтезом, в 2018 или 2019 году и сказали, что там появятся термоядерные стартапы и венчурное финансирование в размере 9 миллиардов долларов, вас бы подняли на смех", - сказал Лоурейру незадолго до своей трагической гибели.

Невеш Валенте и Лоурейру ранее посещали одну и ту же академическую программу в университете Португалии в период с 1995 по 2000 год, пишет Daily Mail. Лоурейру окончил программу по физике в Высшем техническом институте, ведущей инженерной школе Португалии, в 2000 году, согласно его странице факультета Массачусетского технологического института. В том же году Невеш Валенте был уволен с должности в Лиссабонском университете. Валенте поступил в университет Брауна по студенческой визе и в итоге в сентябре 2017 года получил законное разрешение на постоянное проживание в США.

После того, как официальные лица раскрыли личность подозреваемого, президент Трамп приостановил программу лотереи «гринкарт», которая позволяла Невешу Валенте остаться в США, напоминает Daily Mail. Власти заявили, что первоначальной целью предполагаемого стрелка был Лоурейру, но неясно, каковы были его предполагаемые мотивы или каковы были его отношения с Лоурейру.