Названы последствия отклонения Северного полюса нашей планеты

Специалист по внутреннему устройству Земли утверждает, что на нашей планете на самом деле существует два северных полюса, и перемещение одного из них может незаметно нарушить путешествия людей в глобальном масштабе.

Скотт Браме из Университета Клемсона в Южной Каролине (США) объясняет, что смещение "северного магнитного полюса" меняет направление, которое указывает компас, поэтому без регулярных обновлений навигационных систем повседневные инструменты, такие как карты для смартфонов, могут указывать неверные направления.

Если полюс смещается быстрее, чем ожидалось, и модели не обновляются вовремя, это может привести к более серьезным ошибкам в приложениях GPS для телефонов или автомобилей, что потенциально может привести к тому, что люди заблудятся, выберут более длинные маршруты или даже столкнутся с рисками для безопасности в отдаленных районах, развивает эту идею публикация в британском издании Daily Mail.

Браме - профессор-исследователь, который изучал геологию и подземные водные источники, скрытые под поверхностью Земли, поясняет британский таблоид.

Хотя в мире есть точка, называемая "истинным севером", которая находится на вершине земной оси, Браме говорит и о существовании также "магнитного севера", который веками смещался по всей северной Канаде. Однако с 1990-х годов это движение резко ускорилось, увеличившись, по данным ученых, примерно с шести-девяти миль в год до примерно 34 миль в год. Напомним, что 1 миля равна примерно 1,6 км.

Исследование, опубликованное в 2020 году в журнале Nature Geoscience, объясняло, что это ускорение было вызвано главным образом изменениями в потоке расплавленного железа во внешнем ядре Земли, которые изменяют магнитное поле планеты, но точная причина до сих пор неясна.

Географический Северный полюс, также называемый истинным севером, - это точка на одном конце оси вращения Земли, объясняет Daily Mail и предлагает читателям: попробуйте взять теннисный мяч в правую руку, положив большой палец снизу, а средний - сверху, и вращать мяч пальцами левой руки. Место, где большой и средний пальцы правой руки соприкасаются с теннисным мячом при его вращении, определяет ось вращения. Ось проходит от южного полюса к северному, проходя через центр шара.

Северный магнитный полюс Земли устроен по-другому, продолжает издание.

Более 1000 лет назад исследователи начали использовать компасы, обычно сделанные из плавающей пробки или куска дерева с намагниченной иглой, чтобы находить дорогу. Магнитное поле Земли действует подобно гигантскому магниту, и стрелка компаса совпадает с ним. Северный магнитный полюс используется такими устройствами, как смартфоны, для навигации, и этот полюс со временем меняется.

Движение Северного магнитного полюса является результатом того, что у Земли есть активное ядро, отмечает Daily Mail. Внутреннее ядро, начинающееся примерно в 3200 милях под вашими ногами, твердое и находится под таким огромным давлением, что не может расплавиться. Но внешнее ядро расплавлено и состоит из расплавленного железа и никеля.

Тепло, исходящее от внутреннего ядра, заставляет расплавленные железо и никель во внешнем ядре двигаться по кругу, подобно супу в кастрюле на горячей плите. Движение жидкости, богатой железом, создает магнитное поле, которое охватывает всю Землю. По мере того как расплавленное железо во внешнем ядре движется по кругу, северный магнитный полюс перемещается.

На протяжении большей части последних 600 лет полюс перемещался над северной Канадой. Он перемещался относительно медленно, примерно от шести до девяти миль в год, примерно до 1990 года, когда его скорость резко возросла, достигнув 34 миль в год (т.е. примерно 54 км). Он начал двигаться в общем направлении географического Северного полюса около ста лет назад. Ученые Земли не могут точно сказать, почему, кроме того, что это отражает изменение потока во внешнем ядре.