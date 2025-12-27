«Где-то там есть жизнь»: названы сроки встречи с инопланетянами

Один из самых важных вопросов жизни – одиноки ли мы во Вселенной? Теперь, в качестве хорошей новости для поклонников научной фантастики, одна из ведущих британских ученых–космологов заявила, что она "абсолютно убеждена" в существовании инопланетян – и они будут найдены в течение следующих 50 лет.

Мэгги Адерин–Покок с факультета физики и астрономии Университетского колледжа Лондона заявила, что ожидает "положительного обнаружения" жизни на другой планете к 2075 году.

И хотя это обнаружение может быть что-то очень примитивное, вполне возможно, что мы столкнемся с существованием, технология которого "намного превосходит" нашу, поясняет мысль ученой дамы Daily Mail.

"Во всей Вселенной насчитывается около 200 миллиардов галактик, - заявила дама Мэгги в интервью Daily Mail. – И хотя здесь, на Земле, существовали определенные условия для зарождения жизни, и это единственный пример жизни, который у нас есть, я абсолютно убеждена, что где-то там есть жизнь, потому что при таком количестве звезд, на таком количестве планет, почему она возникла именно здесь?"

Адерин–Покок сделала свой прогноз в интервью Daily Mail в преддверии рождественских лекций в Королевском институте. Это самые престижные публичные научные лекции Великобритании, и в этом году основное внимание уделяется тем важным вопросам, на которые космической науке еще предстоит ответить.

Теория, впервые выдвинутая в 1961 году, утверждает, что существует высокая вероятность существования жизни где-то еще из-за огромного количества планет во Вселенной.

Мэгги Адерин–Покок сказала, что именно из-за этой "игры чисел", также известной как уравнение Дрейка, она уверена, что мы не одиноки во Вселенной. Она объяснила, что только в нашей галактике – Млечном Пути – насчитывается 300 миллиардов звезд: "Каждая из этих звезд является солнцем, подобным нашему солнцу, и сейчас мы обнаруживаем планеты, вращающиеся вокруг этих звезд".

"Мы уже получаем "дразнящие проблески" возможной жизни на некоторых из этих планет", – добавила она, ссылаясь на недавнее открытие, касающееся экзопланеты K2–18b, которая находится в 124 световых годах от Земли.

Ранее в этом году ученые обнаружили в атмосфере планеты молекулы, которые могут устойчиво существовать только при наличии какой-либо формы жизни, пишет далее Daily Mail. Это открытие было воспринято как самый многообещающий признак жизни за пределами нашей Солнечной системы, и эксперты заявили, что далекий мир, вероятно, покрыт океаном и "кишит" живыми организмами.

Когда Адерин–Покок спросили, считает ли она, что в ближайшее время мы найдем убедительные доказательства существования жизни, она ответила: "Я думаю, в этом–то и заключается проблема - в конкретных доказательствах. Но если говорить откровенно, то с точки зрения получения положительного результата, я бы сказала, что в ближайшие 50 лет это произойдет определенно”.

В сентябре НАСА объявило об открытии, которое, по его мнению, является самым ярким признаком жизни, когда-либо обнаруженной на Марсе, после того, как обнаружило необычные отметины на аргиллитах в русле пыльной реки, напоминает Daily Mail. Ученые полагают, что эти следы содержат минералы, образовавшиеся в результате химических реакций, которые могут быть связаны с древней марсианской жизнью.

Но хотя инопланетян традиционно изображают в виде маленьких зеленых человечков на космическом корабле, реальность, скорее всего, совсем иная. "Серая жижа - это, вероятно, самое вероятное, что мы найдем”, - полагает Адерин–Покок. Однако есть шанс, что мы могли бы найти что-то более интересное.

"Мы могли бы найти что–то, что действительно эволюционирует и может общаться - и, конечно, их технологии могут быть намного лучше наших, - добавила она. – Мне нравится идея о том, что инопланетяне на другой стороне Луны смотрят на нас в надежде, что мы скоро "повзрослеем"".

"Если – и когда – мы обнаружим инопланетную жизнь, нам придется быть "невероятно осторожными", - предупредила она. – Если там есть какая-либо форма жизни, мы должны убедиться, что она полностью изолирована. Она не может соприкасаться с каким-либо видом присутствия человека. Но мы строим оборудование именно для этого, чтобы мы могли анализировать их. Потому что, например, трудно доставить все наше научное оборудование на Марс, но если мы сможем доставить образцы с Марса на Землю и проанализировать их здесь, на Земле, мы сможем добиться гораздо большего понимания. Конечно, конечным решением было бы отправить меня. Некоторые люди выходят на пенсию и возятся в своем саду, а мой пенсионный план - возиться на Марсе”.

Отвечая на вопрос о будущем освоения космоса человеком и возможных поселениях, дама Мэгги Адерин–Покок заключила: