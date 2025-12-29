В Samsung Galaxy S могут появиться дешевые китайские дисплеи

Компания Samsung рассматривает возможность использования OLED-панелей от китайского производителя BOE в будущих флагманских смартфонах линейки Galaxy S. Соответствующие переговоры прошли на уровне руководства двух компаний. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Мобильное подразделение Samsung ищет способы снизить затраты на производство из-за растущих цен на ключевые компоненты, включая процессоры, камеры и память. Диверсификация поставщиков дисплеев стала одним из логичных шагов в этой стратегии. Хотя ранее компания традиционно оснащала свои флагманские устройства экранами собственного производства.

BOE уже является давним партнером Samsung по поставкам LCD-панелей для телевизоров, а также производит экраны для некоторых моделей iPhone. Репутация компании как поставщика OLED-экранов за последние годы укрепилась.

Примечательно, что Samsung Display недавно выиграла судебный патентный спор против BOE, что временно ограничивало поставки китайских панелей в США. Однако сейчас отношения между компаниями, судя по всему, нормализовались.

Окончательное решение по использованию более дешевых дисплеев BOE в смартфонах Samsung пока не принято.