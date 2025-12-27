Самая сильная с 8 декабря вспышка произошла на Солнце

Рано утром в субботу (по московскому времени) на Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка уровня M5.1. Пик вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На восточном краю Солнца сегодня рано утром по московскому времени зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1. Мощность события составила около 50% от порога высшего балла X. Максимум излучения зафиксирован в 04:50 мск", - отметили ученые.

Событие стало самым мощным с 8 декабря, когда на Солнце произошла вспышка высшего уровня X1.1.

Отмечается, что обе вспышки, возможно, случились в одной и той же области Солнца.

"За прошедшее время Солнце совершило примерно 2/3 оборота вокруг оси, и тот же центр активности, пройдя по обратной стороне, снова вернулся на видимую с Земли сторону - теперь на восточный край", - пояснили ученые.

Пик вспышечной активности может прийтись на новогодние праздники. Однако вероятность формирования магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год сейчас считается невысокой из-за значительного удаления активных областей от линии "Солнце - Земля", добавили в лаборатории.