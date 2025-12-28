ИКИ РАН: в 2026 году возможны рекордные вспышки на Солнце
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил, что в ближайшее время сохранится вероятность сильных, и даже рекордных, вспышек на Солнце.
«Возможность сильных, и даже рекордных, вспышек сохраняется, несмотря на общий тренд на спад активности», — цитирует его РИА Новости.
По словам учёного, происходящий сейчас солнечный цикл показывает очень высокую амплитуду, однако на Солнце до сих пор не зарегистрировали ни одной вспышки уровня X10 и выше.
Ранее в ИКИ РАН заявили, что вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам.
Также сообщалось, что 2025 год стал рекордным по магнитным бурям за последние 10 лет.