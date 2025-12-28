В 2026 году возможны рекордные вспышки на Солнце

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил, что в ближайшее время сохранится вероятность сильных, и даже рекордных, вспышек на Солнце.

«Возможность сильных, и даже рекордных, вспышек сохраняется, несмотря на общий тренд на спад активности», — цитирует его РИА Новости.

По словам учёного, происходящий сейчас солнечный цикл показывает очень высокую амплитуду, однако на Солнце до сих пор не зарегистрировали ни одной вспышки уровня X10 и выше.

Ранее в ИКИ РАН заявили, что вспышки на Солнце могут возобновиться к новогодним праздникам.

Также сообщалось, что 2025 год стал рекордным по магнитным бурям за последние 10 лет.