Созданы самые маленькие автономные и программируемые роботы

Ученые из Университета Пенсильвании и Университета Мичигана разработали крошечные автономные роботы, способные программироваться и работать без внешнего управления. Каждый робот имеет размеры около 200 на 300 на 50 микрометров, что меньше зерна соли.

© Ferra.ru

Роботы оснащены миниатюрными компьютерами и сенсорами, питаются от света и могут перемещаться в сложных траекториях, реагировать на температуру и адаптировать поведение к условиям окружающей среды. Для передвижения они создают электрическое поле, которое воздействует на воду вокруг корпуса, позволяя двигаться и координироваться в группах.

© Michael Simari, University of Michigan

Эти микророботы способны автономно измерять температуру с точностью до трети градуса Цельсия, что открывает возможности для наблюдения за здоровьем отдельных клеток. Каждый робот имеет уникальный адрес и может выполнять разные программы одновременно.