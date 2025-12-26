Космонавт Федяев сдал экзамен в рамках подготовки к полету на МКС

Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев успешно справился со всеми заданиями в рамках подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажа Crew-12. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

"Как и в условиях реального полета, его рабочий день продолжался восемь часов. Порядок действий космонавта изложен в циклограмме поминутно. В расписании предусмотрены различные работы, связанные с обслуживанием систем РС (российского сегмента - прим. ТАСС) МКС, например подключение системы обеспечения кислородом "Электрон". <…> Во время плановой работы космонавт делал перерывы для ликвидации нештатных ситуаций (они прописаны в экзаменационном билете), которые вводили инструкторы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что космонавт успешно справился со всеми поставленными задачами, нештатными и аварийными ситуациями и получил высокую оценку от экзаменационной комиссии.

Федяев - летчик-космонавт, Герой России. Зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года. 2 марта 2023 года совершил свой первый полет на пилотируемом корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-6 и бортинженера МКС-69. В 2023 году награжден медалью Юрия Гагарина. В настоящий момент он заканчивает подготовку в составе экипажа Crew-12 корабля Crew Dragon, который, по информации NASA, отправится к МКС не ранее 15 февраля 2026 года.