Ученые спрогнозировали уменьшение числа магнитных бурь в 2026 году

В 2026 году на фоне общего спада солнечной активности можно ожидать и уменьшения количества дней с магнитными бурями. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс» директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета (ИГУ) профессор Сергей Язев.

© Газета.Ru

«Думаю, что (число магнитных бурь в 2026 году будет) меньше (чем в 2025 году), но несущественно. Солнце часто ведет себя непредсказуемо, поэтому посмотрим, что получится на практике, но прогноз я могу дать такой», — сказал он.

По его словам, максимальная вспышечная активность наблюдалась в 2024 году, а в текущем году она пошла на спад. Как заявил ученый, сейчас на Солнце возникает примерно в два раза меньше пятен и такая тенденция продолжится.

Язев отметил, что в 2026 году на Солнце будет вспышек самого мощного класса порядка десяти. Он привел пример, что в 2025 году таких солнечных вспышек было 16, а в 2024 году --57.

До этого ученые заявили, что после двухнедельного затишья на Солнце вновь может возобновиться вспышечная активность, так как на линию видимости с Земли выходят две крупные активные области. Именно это и станет причиной более частых солнечных вспышек перед новым годом.