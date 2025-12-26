Центры данных ИИ в США запитают списанными ядерными реакторами ВМС

Американская компания HGP Intelligent Energy предложила использовать выведенные из эксплуатации ядерные реакторы ВМС США для энергоснабжения дата-центров с нагрузкой от систем искусственного интеллекта (ИИ). Проект направлен в Министерство энергетики США и предполагает размещение объекта на базе Oak Ridge National Laboratory в штате Теннесси.

© Ferra.ru

В рамках инициативы планируется задействовать два бывших военных реактора общей мощностью от 450 до 520 ha. Источники конкретных установок не раскрываются, однако ВМС США ранее применяли реакторы Westinghouse A4W на авианосцах класса Nimitz и General Electric S8G на атомных подлодках класса Los Angeles. Часть таких кораблей уже выведена из состава флота.

Стоимость переоборудования оценивается в 1−4 млн долларов за мегаватт. Общий бюджет проекта составляет от 1,8 до 2,1 млрд долларов и включает адаптацию инфраструктуры и последующий вывод реакторов из эксплуатации. Компания рассчитывает получить государственную гарантию по кредиту.