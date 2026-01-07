Песенка о голове кабана: как странное блюдо стало новогодней традицией в Англии

Новогодняя песенка о голове кабана — одна из самых старых и необычных в рождественском репертуаре средневековой Англии. Шуточное стихотворение, датируемое как минимум началом XV века, описывает церемониальную презентацию головы дикого кабана на рождественском пире — традицию, которая жива до сих пор. Портал medievalists.net рассказал о ней подробнее.

© Unsplash

Традиция подавать голову дикого кабана как главное блюдо на больших пиршествах, особенно рождественских, уходит корнями глубоко в прошлое. Хотя точные причины престижного статуса этого блюда неизвестны, скорее всего голова кабана стала столь желанной из-за опасности, которую представляет охота на столь свирепое животное. А значит, подача такого блюда — одновременно и впечатляющий трофей, и символ триумфа.

В средневековой Англии голову кабана подавали к столу с пышной процессией, во главе которой вышагивали трубачи. Деликатес же держали высоко на позолоченной тарелке, роскошно украшенной лавром и розмарином. Подобная традиция задокументирована в различных королевских и коллегиальных источниках. Например, на коронации сына Генри II в 1170-м, король лично подал голову кабана к столу под звук труб. Колледж королевы в Оксфорде, основанный в 1340 году, сохранил эту традицию и до сегодняшнего дня.

Трапеза головой кабана также отражает старые языческие ритуалы, включая скандинавское жертвоприношение кабана богу Фрейру — оно символизировало плодородие и удачу, а его элементы позже были адаптированы в христианские праздники. Некоторые ученые также связывают традицию подобного банкета с германским язычеством.

Но в XIX веке пир с головой кабана был знаменательной датой в христианском календаре — его проводили в Колледже королевы в Англии. В канун Рождества самую большую, привлекательную голову кабана украшали гирляндами из лавра и розмарина, после чего два старших слуги колледжа церемониально вносили блюдо в обеденную залу на своих плечах. А за ними следовали члены колледжа и хор.

По мере движения процессии один из членов колледжа пел рождественскую песню, а хор отвечал ему в припеве. Дойдя до места проректора, они останавливались и ставили голову кабана перед ним; мясо сначала делили между тех, кто сидел за престижным столом, после чего передавали по залу, чтобы досталось всем присутствующим. И нет, вопреки редким заявлениям, голову кабана никогда не заменяли деревянной.

В Оксфорде также есть легенда о студенте, который, зачитываясь Аристотелем в лесу, попал под атаку дикого кабана. Чтобы обиться от зверя, он тут же засунул книгу ему в пасть, крича, что «она на греческом». Так он и задушил кабана — его поступок символизирует находчивость ученых.