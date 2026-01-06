Морозы в царстве животных: как рептилии и птицы справляются с холодами?

Люди обычно спасаются от холодов, проводя больше времени дома и под одеялом в кровати, или же с помощью теплой одежды. Но что насчет других членов царства животных? Портал popsci.com рассказал о том, как некоторые животные справляются с зимними морозами.

© Unsplash

Для того, чтобы справиться с зимними холодами, некоторые рептилии и все амфибии впадают в брумацию – по сути, менее интенсивную форму гибернации. Медведи и другие млекопитающие, впадающие в зимнюю спячку, проводят много времени во сне. А при брумации рептилии и амфибии проходят через периоды спячки, но с периодическими всплесками активности.

Если провести параллель с людьми, то животные в брумации время от времени просыпаются, чтобы сходить в туалет и попить водички. При гибернации это невозможно — спящий медведь проводит всю зиму без движения, пока организм подпитывается жировыми запасами.

Амфибиям и рептилиям нужно периодически активизироваться, чтобы пить — иначе они рискуют обезвоживанием. Обычно они выбирают для этого менее холодные дни; если повезет, то хладнокровные животные могут даже застать солнечную погоду.

Но бывают и исключения. Например, древесные лягушки, обитающие в холодных регионах США, сталкиваются с заморозками чаще прочих, и решают эту проблему иначе. Они не впадают в брумацию — они замерзают, как ледышки. Месяцами эти лягушки закапываются под опавшую листву и дожидаются оттепели без дыхания, пульса или даже мозговой активности. Но как только погода становится теплее, они возвращаются к жизни. Подобная стратегия позволяет им активизироваться в самом начале весны, ведь лесная почва оттаивает и согревается быстрее, чем покрытые льдами озера — там другим видам лягушкам приходится закапываться в грязь.

Хотя многие птицы спасаются от холодов, временно мигрируя в теплые края, так поступают далеко не все пернатые. Некоторые, вроде птичек-кардиналов, синиц и голубых соек, остаются на месте. Для того, чтобы выдержать морозы, им приходится тщательно ухаживать за оперением. У определенных видов птиц специально к зиме вырастают новые перья, другие распушают старые, чтобы они лучше изолировали карманы теплого воздуха. Охорашивание также иногда позволяет им защитить перья от воды — для этого птицы пользуются натуральными маслами, выделяемыми железой в районе хвоста.

Наконец, птицы также часто ищут хорошие места, где можно переждать мороз, прижавшись поближе к сородичам. Падубы и некоторые другие растения также продолжают производить фрукты — с их помощью зимующие птицы спасаются от голода. Ну и кормушки во дворах неравнодушных людей тоже помогают.

Под водой борьба с холодом может принимать разные формы. Так, голубые крабы в Чесапикском заливе проводят большую часть зимы, закопавшись в грязь. Их состояние спячки не считается полноценной гибернацией, потому что, в отличие от некоторых млекопитающих, крабы не проходят через какие-либо изменения в физиологии, снижающие температуру их тела. А устрицы, например, активно наедают запасы сахара летом, чтобы сжигать их зимой — примерно так же, как это делают рептилии и амфибии в брумации.