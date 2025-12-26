Опубликовано «живое» фото бюджетного телефона OnePlus Turbo

Инсайдеры опубликовали «живое» фото бюджетного, но мощного телефона OnePlus Turbo
Инсайдеры Android Headlines опубликовали первые, как заявлено, «живые» изображения будущего смартфона OnePlus Turbo. предположительно, это будет бюджетная, но мощная модель.
Согласно первоначальным сообщениям, устройство будет оснащено 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1500x3200 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Однако ранее упоминалось, что потенциальная частота обновления составит 165 Гц.
Ожидается, что смартфон будет работать на чипсете Snapdragon 7s Gen 4, хотя также были предположения о Snapdragon 8s Gen 4. Различные источники подтверждают наличие аккумулятора ёмкостью 9000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон будет иметь пластиковый корпус синего и чёрного цветов.
В Китае OnePlus Turbo может быть представлен уже в январе, а глобальная продажа запланирована на март. На международном рынке устройство может продаваться под брендом Nord. Также предполагается, что глобальный вариант будет иметь немного меньшую ёмкость аккумулятора, какую конкретно, пока не неизвестно.