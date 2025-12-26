Раскрыта шокирующая правда об окаменелых мумиях Горини

Европейские ученые выяснили шокирующую правду об окаменелых мумиях Горини. Оказалось, все они – скончавшиеся до года дети. При этом двое из них – это близнецы.

Среди экспонатов есть как девочки, так и мальчики, говорится в журнале Frontiers in Medicine.

Троих детей выделяют позы – одна из девочек, которой на момент смерти было 2-5 месяцев, стоит на коленях в позе молитвы, два мальчика (1,5 месяца) имеют скрещённые на груди руки. У всех младенцев обнаружили линии Харриса, свидетельствующие о физиологическом стрессе. Также у всех детей были глазные протезы.

Отмечается, что Горини искал метод сохранения тел и прославился своими экспериментами в области кремирования и консервации биологических материалов. Он создал уникальные смеси, которые превращали мягкие ткани в минеральные структуры, схожие с каменными.

Однако Горини тщательно скрывал детали своего метода искусственного мумифицирования.